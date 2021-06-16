Турция — Уэльс: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы Турции и Уэльса на матч 2-го тура группового тура чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Турции: Чакыр, Айхан, Сёюнджю, Челик, Мераш, Йокушку, Чалханоглу, Туфан, Караман, Ундер, Йылмаз.



Сборная Уэльса: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Мепам, К. Робертс, Аллен, Моррелл, Джеймс, Рэмси, Бейл, Мур.

Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.

Соперниками сборных Турции и Уэльса по группе являются национальные команды Италии и Швейцарии.