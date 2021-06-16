Артём Дзюба выиграл 10 верховых единоборств в матче с Финляндией

Нападающий сборной России Артём Дзюба выиграл 10 верховых единоборств в матче со сборной Финляндии, сообщает Squawka Football. Данный показатель на текущий момент является лучшим на чемпионате Европы — 2020.

За весь матч игрок сборной России в штрафной площади соперника предпринял шесть попыток борьбы за верховой мяч, при этом все шесть попыток оказались успешными. В течение игры форвард пытался 15 раз отобрать мяч у соперников, 10 из них увенчались успехом.

Напомним, во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.