У Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника

Пресс-служба сборной России рассказала о результатах обследования защитника национальной команды Марио Фернандеса.

«По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сборной России.

Напомним, на 26-й минуте матча 2-го тура группового этапа с Финляндией Марио получил повреждение и покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках.

Сборная России одержала победу в матче с Финляндией со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник российской команды Алексей Миранчук. Хавбек был признан игроком встречи.