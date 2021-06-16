У Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника
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Пресс-служба сборной России рассказала о результатах обследования защитника национальной команды Марио Фернандеса.
«По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сборной России.
Напомним, на 26-й минуте матча 2-го тура группового этапа с Финляндией Марио получил повреждение и покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках.
Сборная России одержала победу в матче с Финляндией со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник российской команды Алексей Миранчук. Хавбек был признан игроком встречи.
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