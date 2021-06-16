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«Жду Матвея в воротах в следующем матче». Детский тренер Сафонова оценил игру голкипера

«Жду Матвея в воротах в следующем матче». Детский тренер Сафонова оценил игру голкипера
Арина Лаврова
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Алексей Чистяков, детский тренер голкипера сборной России Матвея Сафонова, прокомментировал выступление вратаря в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).

«Сафонов был уверен! Правда, игра сборной мне не понравилась: много позиционных ошибок, мало агрессии, игры в одно касание в чужой штрафной. Один раз Дзюба здорово сбросил в одно касание, и Миранчук забил гол. А в основном два-три касания, а сзади столько рискованных моментов. Страховки от защитников нет: они играют в линию, если идёт проникающий пас в нашу штрафную, нападающий соперника сразу выбегает на ударную позицию. Матвей же отлично провёл матч, игра была ответственной.

Конечно, в следующем матче жду Сафонова в воротах. Он сыграл удачно, здесь должен сработать спортивный принцип», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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