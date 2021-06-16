Артём Дзюба не может забить за сборную 5 матчей подряд. Это повторение антирекорда

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба не забивает за сборную России пять матчей подряд. Это повторение его личного антирекорда – аналогичная серия была зафиксирована в 2015 году.

В 2021 году форвард, выступающий за «Зенит», не смог поразить ворота сборных Словакии, Польши, Болгарии и Бельгии.

Напомним, во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.