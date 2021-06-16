Источник: Буффон подписал контракт с «Пармой»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «Пармой», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Сообщалось, что соглашение «Пармы» с 43-летним голкипером будет рассчитано до 2023 года. Буффон имел шанс оказаться в «Барселоне». Его приглашали португальский «Спортинг» и турецкий «Бешикташ», а также поступали предложения от неназванных клубов из России и Греции. Все эти варианты он отклонил ради выступления в «Парме», где начинал свою карьеру.
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.
43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов.
- 16 июня 2021
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