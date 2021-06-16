Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко объяснил, почему отказался возглавить сборную Украины в 2012 году

Андрей Шевченко объяснил, почему отказался возглавить сборную Украины в 2012 году
Михаил Рождественский
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о несостоявшемся назначении на свой нынешний пост в 2012 году.

«У меня всегда была связь со сборной. Ещё в 2012 году тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предлагал возглавить сборную. На тот момент я понимал, что у меня нет ни опыта, ни образования, и сам чувствовал, что не готов, поэтому отказался. Потом я закончил тренерские курсы. Когда вдруг предложили войти в штаб сборной, команда уже готовилась к Евро. Для меня это был замечательный шанс помочь сборной и получить опыт, поэтому я с удовольствием согласился. Моя задача была помочь команде в пределах видения развития сборной, заложенного Фоменко. Я тогда не рассматривал себя заменой главному тренеру. Но амбиция такая, конечно, была», — цитирует Шевченко «Forbes — Украина».

В настоящее время сборная Украины под руководством Шевченко выступает на чемпионате Европы — 2020. Завтра, 17 июня, команда сыграет с Северной Македонией в матче 2-го тура группового этапа. Встреча пройдёт в Бухаресте. Начало — в 16:00 мск.

Календарь Евро-2020
Новость по теме
Андрей Шевченко: сейчас точно не вижу себя в политике. Понял, что это не моё
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021