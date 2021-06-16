Андрей Шевченко объяснил, почему отказался возглавить сборную Украины в 2012 году

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о несостоявшемся назначении на свой нынешний пост в 2012 году.
«У меня всегда была связь со сборной. Ещё в 2012 году тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предлагал возглавить сборную. На тот момент я понимал, что у меня нет ни опыта, ни образования, и сам чувствовал, что не готов, поэтому отказался. Потом я закончил тренерские курсы. Когда вдруг предложили войти в штаб сборной, команда уже готовилась к Евро. Для меня это был замечательный шанс помочь сборной и получить опыт, поэтому я с удовольствием согласился. Моя задача была помочь команде в пределах видения развития сборной, заложенного Фоменко. Я тогда не рассматривал себя заменой главному тренеру. Но амбиция такая, конечно, была», — цитирует Шевченко «Forbes — Украина».
В настоящее время сборная Украины под руководством Шевченко выступает на чемпионате Европы — 2020. Завтра, 17 июня, команда сыграет с Северной Македонией в матче 2-го тура группового этапа. Встреча пройдёт в Бухаресте. Начало — в 16:00 мск.
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