Андрей Шевченко: сейчас точно не вижу себя в политике. Понял, что это не моё

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о первом времени после завершения карьеры футболиста, а также исключил вероятность возвращения в политику. В 2012 году Шевченко намеревался принять участие в выборах в парламент на Украине, однако его партия не сумела туда пробиться.
«Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру. У меня были политические амбиции, поэтому в какой-то момент я занялся политической деятельностью. Понял, что это не моё, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня наибольшая предрасположенность.
Я бы не сказал, что политика меня разочаровала — просто понял, что это не моя сфера. Я себя чувствовал некомфортно, не получал удовольствия и не видел, как могу там реализоваться. Почему туда пошёл? Украина — молодая страна, в которой востребованы молодые политики, заодно и спортсмены. Это мировая тенденция. В Грузии серьёзную политическую карьеру построил мой партнёр по «Динамо» Каха Каладзе, Веа стал президентом Либерии. Мир меняется и открывает возможности для всех желающих. Сейчас я точно не вижу себя в политике», — цитирует Шевченко «Forbes — Украина».
В настоящее время сборная Украины под руководством Шевченко выступает на чемпионате Европы — 2020. Завтра, 17 июня, команда сыграет с Северной Македонией в матче 2-го тура группового этапа. Встреча пройдёт в Бухаресте. Начало — в 16:00 мск.
- 17 июня 2021
-
00:05
- 16 июня 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:38
-
21:23
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:30
-
19:27
-
19:25