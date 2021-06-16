Андрей Шевченко: сейчас точно не вижу себя в политике. Понял, что это не моё

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о первом времени после завершения карьеры футболиста, а также исключил вероятность возвращения в политику. В 2012 году Шевченко намеревался принять участие в выборах в парламент на Украине, однако его партия не сумела туда пробиться.



«Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру. У меня были политические амбиции, поэтому в какой-то момент я занялся политической деятельностью. Понял, что это не моё, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня наибольшая предрасположенность.



Я бы не сказал, что политика меня разочаровала — просто понял, что это не моя сфера. Я себя чувствовал некомфортно, не получал удовольствия и не видел, как могу там реализоваться. Почему туда пошёл? Украина — молодая страна, в которой востребованы молодые политики, заодно и спортсмены. Это мировая тенденция. В Грузии серьёзную политическую карьеру построил мой партнёр по «Динамо» Каха Каладзе, Веа стал президентом Либерии. Мир меняется и открывает возможности для всех желающих. Сейчас я точно не вижу себя в политике», — цитирует Шевченко «Forbes — Украина».



В настоящее время сборная Украины под руководством Шевченко выступает на чемпионате Европы — 2020. Завтра, 17 июня, команда сыграет с Северной Македонией в матче 2-го тура группового этапа. Встреча пройдёт в Бухаресте. Начало — в 16:00 мск.

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