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Президент «Барселоны» заявил, что клуб вместо покупки футболистов будет обмениваться ими

Президент «Барселоны» заявил, что клуб вместо покупки футболистов будет обмениваться ими
Михаил Рождественский
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился планами каталонского клуба на летнее трансферное окно.

«Мы придумаем схему под финансовый фэйр-плей. У нас ещё будут новички, но это не будут обычные трансферы — мы проведём многочисленные обмены с другими клубами, чьи игроки нас интересуют», — приводит слова Лапорты журналист Альфредо Мартинес в своём «твиттере».

Напомним, в это трансферное окно «Барселона» уже усилилась нападающим Серхио Агуэро, у которого истёк контракт с «Манчестер Сити». По информации СМИ, в ближайшее время к команде должен присоединиться форвард «Лиона» Мемфис Депай.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примере, уступив мадридским «Реалу» и «Атлетико». В 38 турах подопечные Рональда Кумана набрали 79 очков. Из Лиги чемпионов сине-гранатовые вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв «Пари Сен-Жермен». При этом команда завоевала Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик» из Бильбао.

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