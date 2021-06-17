Виейра: сомневаюсь, что Италия дойдёт до финала Евро. Им не хватает мощности и скорости

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и миланского «Интера» Патрик Виейра выразил непопулярное мнение о выступлении сборной Италии на текущем чемпионате Европы – 2020.

«Я думаю, что первые две игры, которые провела сборная Италии, были достаточно лёгкими. Конечно, в любом случае, вы должны уметь обыгрывать любых соперников, но я всё ещё сомневаюсь, что они дойдут до финала.

Я считаю, что сборной Италии не хватает интенсивности, мощности, скорости, чтобы быть ещё более опасными, так что, я подожду с выводами. Думаю, что ещё слишком рано принимать во внимание Италию, как основного претендента», — цитирует Виейру Football Italia со ссылкой на ITV Football.

Напомним, что сборная Италии набрала 6 очков, поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Швейцария (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).