ЦСКА готов поспорить с «Фенербахче» за бывшего наставника «Эвертона» Марку Силву

43-летний португальский специалист Марку Силва, известный по работе в английском «Эвертоне», привлёк внимание турецкого «Фенербахче» и московского ЦСКА, сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.

Как отмечает источник, Марку Силва является одним из самых востребованных имён на международной арене, а «Фенербахче» является фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы ищут кандидата с международной репутацией на вакантную должность главного тренера, а имя Силвы является одним из первых в записной книжке руководителей клуба.

Ранее стало известно, что главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.

Напомним, что 15 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.