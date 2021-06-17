Алексей Березуцкий рассказал о задачах, которые стоят перед ЦСКА на сборах

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, какие задачи стоят перед красно-синими на сборах.



«Я бы посоветовал всем абстрагироваться от информации, которую часто пишут в интернете. Перед нами сейчас стоят конкретные задачи на сборе: заложить физический фундамент, чтобы постараться избежать травм. Для этого в середине сезона руководство клуба сделало некоторые перестановки в медицинском штабе. Думаю, сбор пройдёт великолепно.



Естественно, у любого тренера видение игры отличается. Я бы подождал, не стал сейчас делать какие-то скоропалительные выводы, у нас только начался первый сбор. Сейчас мы будем в первую очередь работать над физическими кондициями, тем более что многие игроки основной обоймы отсутствуют. Нам предстоит провести две игры на сборе, но это скорее чтобы посмотреть игроков. Основная тактическая работа начнётся на втором сборе, когда вся команда будет вместе», — сказал Березуцкий в интервью для пресс-службы ЦСКА.

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