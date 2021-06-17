Роман Бабаев заявил, что ЦСКА не ищет нового главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не занимается поиском нового главного тренера.



«Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в академии, в молодёжной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.



Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти всё время провёл в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.



Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».



15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Алексей Березуцкий. Пока именно он будет готовить армейцев к сезону.

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