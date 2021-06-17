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Роман Бабаев заявил, что ЦСКА не ищет нового главного тренера

Роман Бабаев заявил, что ЦСКА не ищет нового главного тренера
Сергей Сорокин
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не занимается поиском нового главного тренера.

«Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в академии, в молодёжной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти всё время провёл в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».

15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Алексей Березуцкий. Пока именно он будет готовить армейцев к сезону.

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