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Дания — Бельгия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 19:00

Дания — Бельгия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 19:00
Михаил Рождественский
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Сегодня, 17 июня, состоится матч сборных Дании и Бельгии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.

Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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