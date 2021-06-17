Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2020, онлайн: Дания — Бельгия, Украина — Македония, прямая трансляция матчей 17 июня 2021, 7-й день Евро-2021

А если Дания обыграет Бельгию? В группе России возможна валидольная концовка. LIVE!
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Дания — Бельгия, Украина — Македония
Комментарии
Украинцы постараются прервать антирекордную серию, а датчане — максимально запутать ситуацию в квартете В.

Седьмой день чемпионата Европы по футболу подарит болельщикам три интереснейших матча. Очную встречу проведут соперники сборной России по группе В Дания и Бельгия. Также произойдут разборки в группе С. Украина сыграет с Северной Македонией, а Нидерланды встретятся с Австрией.

Евро-2020. День седьмой. Украине нужны победа и честное сражение конкурентов Евро-2020. День седьмой. Украине нужны победа и честное сражение конкурентов

В онлайн-трансляции «Чемпионата» вы в режиме реального времени сможете следить за всеми событиями и раскладами.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
Live Иван Уральский

Игроки Бельгии и Дании проведут акцию поддержки Эриксона

Форвард бельгийцев Ромелу Лукаку раскрыл прессе информацию о том, что игроки Бельгии и Дании планируют прервать матч на 10-й минуте, чтобы поаплодировать датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.
«Мы выбьем мяч в аут, чтобы приостановить игру, поаплодировать и отдать должное Эриксену», — приводит слова Лукаку AP News.

Главные кадры этого Евро — про любовь, надежду и мужество Главные кадры этого Евро — про любовь, надежду и мужество
10:02 Иван Уральский

Украина попытается прервать антирекордную серию

Дружина Андрея Шевченко выдала шикарный матч как с игровой, так и с эмоциональной точки зрения. Но не сумела в итоге удержать даже ничью. В итоге, украинцы повторили антирекордную серию из шести поражений на чемпионатах Европы. С 2012 года Украина не может набрать очки на Евро. В 1968-1984 годах аналогичная серия была у сборной Югославии. Сегодня есть отличный шанс сойти с этой чёрной полосы.

10:01 Иван Уральский

Датчане на эмоциях могут поставить всё с ног на голову

Представьте себе, что будет, если сегодня Дания на запредельном эмоциональном настрое обыграет бельгийцев? Тогда в третьем туре у всех команд будет по 3 очка. Производители валидола экстренно направят дополнительные партии в Россию, Бельгию, Данию и Финляндию. Но нам такого экстрима, конечно, не хотелось бы. А вот о более реальных расладах – в нашем материале.

Сборной России хватит и трёх очков? Расклады по выходу в 1/8 финала Евро Сборной России хватит и трёх очков? Расклады по выходу в 1/8 финала Евро
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021