А если Дания обыграет Бельгию? В группе России возможна валидольная концовка. LIVE!

Седьмой день чемпионата Европы по футболу подарит болельщикам три интереснейших матча. Очную встречу проведут соперники сборной России по группе В Дания и Бельгия. Также произойдут разборки в группе С. Украина сыграет с Северной Македонией, а Нидерланды встретятся с Австрией.
В онлайн-трансляции «Чемпионата» вы в режиме реального времени сможете следить за всеми событиями и раскладами.
Игроки Бельгии и Дании проведут акцию поддержки Эриксона
Форвард бельгийцев Ромелу Лукаку раскрыл прессе информацию о том, что игроки Бельгии и Дании планируют прервать матч на 10-й минуте, чтобы поаплодировать датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.
«Мы выбьем мяч в аут, чтобы приостановить игру, поаплодировать и отдать должное Эриксену», — приводит слова Лукаку AP News.
Украина попытается прервать антирекордную серию
Дружина Андрея Шевченко выдала шикарный матч как с игровой, так и с эмоциональной точки зрения. Но не сумела в итоге удержать даже ничью. В итоге, украинцы повторили антирекордную серию из шести поражений на чемпионатах Европы. С 2012 года Украина не может набрать очки на Евро. В 1968-1984 годах аналогичная серия была у сборной Югославии. Сегодня есть отличный шанс сойти с этой чёрной полосы.
Датчане на эмоциях могут поставить всё с ног на голову
Представьте себе, что будет, если сегодня Дания на запредельном эмоциональном настрое обыграет бельгийцев? Тогда в третьем туре у всех команд будет по 3 очка. Производители валидола экстренно направят дополнительные партии в Россию, Бельгию, Данию и Финляндию. Но нам такого экстрима, конечно, не хотелось бы. А вот о более реальных расладах – в нашем материале.
- 17 июня 2021
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