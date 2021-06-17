А если Дания обыграет Бельгию? В группе России возможна валидольная концовка. LIVE!

Седьмой день чемпионата Европы по футболу подарит болельщикам три интереснейших матча. Очную встречу проведут соперники сборной России по группе В Дания и Бельгия. Также произойдут разборки в группе С. Украина сыграет с Северной Македонией, а Нидерланды встретятся с Австрией.

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