Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму». Клуб объявил о переходе эффектным роликом

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит работать в «Парме», воспитанником которой является и в которой начинал карьеру.



Пресс-служба клуба объявила о возвращении 43-летнего футболиста эффектным роликом. На видео Буффон идёт к домашнему стадиону команды, при этом его лица не видно из-за капюшона. Голкипер приходит на арену, берёт лопату и начинает копать газон в воротах. Там он находит сундук, где лежат форма «Пармы» и костюм супермена. После этого Джанлуиджи снимает капюшон, делает звонок и говорит: «Я вернулся».

Видео доступно в «твиттере» «Пармы».

Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин.