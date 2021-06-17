Икер Касильяс отреагировал на уход Серхио Рамоса из «Реала»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс обратился к защитнику «сливочных» Серхио Рамосу, который покидает команду в связи с истечением контракта.



«Друг мой, сегодня ты покидаешь свой дом, но навсегда останешься легендой «Реала»! Для меня честь, что я разделил с тобой так много великолепных моментов. Всего наилучшего в будущем. Великий футболист и великий человек!» — написал Касильяс в своём «твиттере».



Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.