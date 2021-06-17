Марко Арнаутович — о дисквалификации: были провокации, но это меня не оправдывает

Дисквалифицированный нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович объяснил причины своего поступка и пообещал выложиться на максимум в матче с Украиной на Евро-2020.



«Я отец двух дочерей и осознаю свою ответственность, выступая в качестве примера для подражания, особенно для детей и подростков. От этого я сожалею о своём поступке ещё сильнее.



К сожалению, были провокации, на которые я резко отреагировал, но это меня не оправдывает. После игры мы пообщались с игроками соперника и принесли извинения друг другу. Тем не менее, это не отменяет моего всплеска эмоций.



В Австрии у меня есть благотворительный проект, которому я пожертвую € 25 тыс. К сожалению, на следующую игру я дисквалифицирован, однако с Украиной выложусь на все 100 процентов», — цитирует Арнаутовича oe24.



Напомним, 32-летнего форварда дисквалифицировали на один матч. Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 с Северной Македонией (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».

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