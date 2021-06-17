ЕвроПодкаст (#3) Роналду — правильный эгоист и другие сюжеты Евро-2020

Победа России на Евро, выход Миранчука и Сафонова, очарование европейскими сборными и лидерство Криштиану. Эти и другие темы – в третьем выпуске «ЕвроПодкаста» с журналистами «Чемпионата» Евгением Марковым и Григорием Телингатером.

В гостях – экс-нападающий сборной, российских и европейских клубов Дмитрий Булыкин. Он спорит с ведущими и рассказывает о своём друге Кристиане Эриксене.

Канал Гриши Телингатера

Канал Евгения Маркова

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И бегом по таймкодам:

00:00 – Евро, привет! Россия победила!

4:17 – Новости Евро: травмы, Бэйл и Кузяев;

6:32 – Наш гость – самый таранный форвард Дмитрий Булыкин;

11:51 – Выбираем лучших в сборной России;

15:37 – Сборная стала гибкой?

18:07 – «Я ему не забивал». Булыкин – про Черчесова;

24:44 – Дружба с Эриксеном и пиво в «Аяксе»;

33:53 – Роналду – король Евро. А кто ещё?

39:36 – Гол Шика с 40 метров. Как такое тренировать?

44:18 – BLM и колени. А вы бы встали?

49:29 – Снова про пиво и орешки васаби!

51:46 – Обсуждаем самый-самый комментарий;

53:44 – Сборная выгодных предложений и спасибо!