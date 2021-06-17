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ЕвроПодкаст (#3) Роналду — правильный эгоист и другие сюжеты Евро-2020

ЕвроПодкаст (#3) Роналду — правильный эгоист и другие сюжеты Евро-2020
Максим Хрущ
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Победа России на Евро, выход Миранчука и Сафонова, очарование европейскими сборными и лидерство Криштиану. Эти и другие темы – в третьем выпуске «ЕвроПодкаста» с журналистами «Чемпионата» Евгением Марковым и Григорием Телингатером.

В гостях – экс-нападающий сборной, российских и европейских клубов Дмитрий Булыкин. Он спорит с ведущими и рассказывает о своём друге Кристиане Эриксене.

Канал Гриши Телингатера
Канал Евгения Маркова
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И бегом по таймкодам:
00:00 – Евро, привет! Россия победила!
4:17 – Новости Евро: травмы, Бэйл и Кузяев;
6:32 – Наш гость – самый таранный форвард Дмитрий Булыкин;
11:51 – Выбираем лучших в сборной России;
15:37 – Сборная стала гибкой?
18:07 – «Я ему не забивал». Булыкин – про Черчесова;
24:44 – Дружба с Эриксеном и пиво в «Аяксе»;
33:53 – Роналду – король Евро. А кто ещё?
39:36 – Гол Шика с 40 метров. Как такое тренировать?
44:18 – BLM и колени. А вы бы встали?
49:29 – Снова про пиво и орешки васаби!
51:46 – Обсуждаем самый-самый комментарий;
53:44 – Сборная выгодных предложений и спасибо!

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