Владимир Габулов назвал лидеров сборной России

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил шансы национальной команды на выход в плей-офф чемпионата Европы — 2020 и назвал лидеров нынешней сборной.

«Шансы на выход из группы очень хорошие, мы можем бороться за вторую строчку в таблице. В обойме сборной России ещё много футболистов, способных справиться с задачей. Самый сложный психологический момент команда уже преодолела. Теперь против датчан нужно сыграть на победу.

Сборную Финляндии наша команда полностью превзошла. Большую часть времени ребята смотрелись достойно, учитывая психологическое состояние перед матчем. Сборная России справилась с давлением и критикой, которые обрушились на неё после поражения от Бельгии. Игроки смогли отбросить негативные эмоции, настроились и вышли заряженными на победу. Чувствовалось, что мы не упустим эти три очка, мы их заслужили.

В матче с финнами тренерский штаб принял непростое решение — доверить место в воротах молодому Матвею Сафонову. Здесь также стоит поддержать Антона Шунина — пусть он не опускает руки, а продолжает работать с тем же настроем. Это часть жизни любого футболиста: после неудачных действий есть риск оказаться на скамейке. При этом всем игрокам важно оставаться единым коллективом и поддерживать друг друга ради общего результата.



Лидерские качества в матче с финнами проявили Джикия, Головин и Миранчук. Дивеев также сыграл очень уверенно и надёжно. Сейчас в сборной России настаёт время этих ребят. Головин к 25 годам уже обладает огромным опытом, должен быть безоговорочным лидером команды. Джикия по статусу и возрасту — тоже. Миранчук же находится в очень хорошей форме, достаточно давно вызывается в сборную. Чем больше таких ребят заиграет в нашей команде, тем сильнее она будет и в футбольном плане, и в ментальном», — приводит слова Габулова РБК.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.



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