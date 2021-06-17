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Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу» спустя 10 лет

Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу» спустя 10 лет
Максим Хрущ
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«Астон Вилла» объявила о подписании контракта с 35-летним защитником Эшли Янгом, который ранее выступал за миланский «Интер». Соглашение с футболистом рассчитано на один год.

Янг играл за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед». Отметим, что Эшли является воспитанником «Уотфорда», а за основной состав этой команды он выступал с 2003 по 2007 годы. Ранее появилась информация, что защитник может вернуться в родной клуб.

В минувшем сезоне Эшли Янг провёл за «Интер» 26 матчей в Серии А, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает британского футболиста в € 1 млн.

«Астон Вилла» заняла 14-е место в минувшем сезоне английской Премьер-лиги.

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