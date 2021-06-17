Вертонген: Де Брёйне, Витсель и Эден Азар изменили ход матча с Данией

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал результат матча второго тура финальной части Евро-2020 со сборной Дании. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.



«Датчане удивили схемой игры, и в первом тайме мы были неузнаваемы. Казалось, мы во всём отставали на шаг. Но затем вышли Де Брёйне, Витсель и Эден Азар, которые и изменили ход матча. Они привносят с собой высочайшее качество игры», – цитирует Вертонгена пресс-служба УЕФА.



Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии. Бельгия, набрав 6 очков, занимает первое место в турнирной таблице квартета. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч.