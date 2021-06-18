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Бабаев назвал причины провала ЦСКА в прошлом сезоне

Бабаев назвал причины провала ЦСКА в прошлом сезоне
Вячеслав Моренко
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах непопадания армейцев в еврокубки по итогам минувшего сезона.

«Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привёл к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках. Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.

Почему ситуация дошла до такого состояния? На наш взгляд, её надо рассматривать в комплексе. В первую очередь, это проблема серьёзного недофинансирования команды в предыдущие годы. Надо также признать, что мы совершили определённые просчёты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков. Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат. В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти всё это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло.

Что касается ВЭБ.РФ — их приход не дестабилизировал клуб, а наоборот. Мы теперь прочно стоим на ногах благодаря их поддержке», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

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