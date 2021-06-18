Франк де Бур прокомментировал победу сборной Нидерландов над Австрией на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур высказался о победе своих подопечных в матче второго тура чемпионата Европы – 2020 над сборной Австрии (2:0).

«На подобных турнирах вы растёте как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплочённый коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что ещё можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, которое сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

Форма Депая? Это не предел для Мемфиса. В следующих важных матчах он будет ещё лучше. Я уверен, что это так и будет. Он реализовал пенальти и начал голевую атаку. Он знает, что может играть лучше, но сначала давайте как следует войдём в турнир. Он ещё покажет себя в плей-офф.

Выступление де Лигта? Маттейс провёл отличный матч, он действительно был на высоте. Вся команда сыграла отлично, но он был очень важен для нас. Его умение играть головой — наше важное преимущество. Я рад, что он снова в форме. Он великолепный игрок. Юрриен Тимбер, который играл в последнем матче с Украиной, тоже выглядит очень достойно», — цитирует де Бура официальный сайт УЕФА.