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Бразилия одержала вторую крупную победу кряду на Кубке Америки, обыграв Перу

Бразилия одержала вторую крупную победу кряду на Кубке Америки, обыграв Перу
Вячеслав Моренко
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В Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч второго тура группы B между сборными Бразилии и Перу. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча Неймара, а в самой концовке встречи отличились Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

Напомним, что в первом туре Бразилия разобралась с Венесуэлой (3:0). В турнирной таблице группы B подопечные Тите занимают первое место с шестью очками в двух матчах. За ними располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Венесуэла (1).

В оставшихся матчах группового этапа Бразилии предстоит встретиться с Колумбией и Эквадором.

Кубок Америки. Группа B. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 03:00 МСК
Бразилия
Окончен
4 : 0
Перу
1:0 Сандро – 12'   2:0 Неймар – 68'   3:0 Эвертон Рибейро – 89'   4:0 Ришарлисон – 90+3'
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