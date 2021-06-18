Бразилия одержала вторую крупную победу кряду на Кубке Америки, обыграв Перу

В Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч второго тура группы B между сборными Бразилии и Перу. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча Неймара, а в самой концовке встречи отличились Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

Напомним, что в первом туре Бразилия разобралась с Венесуэлой (3:0). В турнирной таблице группы B подопечные Тите занимают первое место с шестью очками в двух матчах. За ними располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Венесуэла (1).

В оставшихся матчах группового этапа Бразилии предстоит встретиться с Колумбией и Эквадором.