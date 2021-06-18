Бразилия одержала вторую крупную победу кряду на Кубке Америки, обыграв Перу

В Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч второго тура группы B между сборными Бразилии и Перу. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча Неймара, а в самой концовке встречи отличились Эвертон Рибейро и Ришарлисон.
Напомним, что в первом туре Бразилия разобралась с Венесуэлой (3:0). В турнирной таблице группы B подопечные Тите занимают первое место с шестью очками в двух матчах. За ними располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Венесуэла (1).
В оставшихся матчах группового этапа Бразилии предстоит встретиться с Колумбией и Эквадором.
- 18 июня 2021
-
04:56
-
04:33
-
04:01
-
03:44
-
03:28
-
02:52
-
02:27
-
02:19
-
01:58
-
01:45
-
01:25
-
00:38
-
00:22
-
00:14
-
00:13
-
00:00
- 17 июня 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:25
-
23:13
-
22:41
-
22:36
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:11
-
22:03
-
21:43
-
21:41
-
21:38
-
21:28