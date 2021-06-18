Шотландские фанаты налили пиво в фонтан в Лондоне и стали там купаться

Болельщики сборной Шотландии устроили гуляния в Лондоне в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Англией.



Фанаты пришли к фонтану и стали водить вокруг него хороводы. В какой-то момент они стали лить в воду пиво, в результате чего там появилась пена. После этого они стали купаться там и бросать друг друга в воду.

Видео с шотландскими фанатами:

Матч Англия — Шотландия состоится сегодня, 18 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.