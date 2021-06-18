«Вот дерьмо, мне только 29 лет». Врач рассказал о первых словах Эриксена после приступа

Немецкий врач Йенс Кляйнфельд, участвовавший в реанимации полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, поделился подробностями инцидента.



Напомним, в концовке первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией (0:1) футболист потерял сознание и упал на газон. Как выяснилось впоследствии, у него остановилось сердце. Врачам удалось вернуть Кристиана к жизни, после чего его отправили в больницу.



«Я был на противоположной трибуне, когда Эриксен потерял сознание. Сначала подумал, что не произошло ничего особенного. Но когда увидел, как забеспокоился врач сборной Дании, понял, что это не просто травма. После того как футболисты схватились за головы, я подал знак медицинской бригаде, и они побежали на поле. С собой у них был дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам, которые сидели рядом: «Мы должны пойти туда».



Я взял контроль над ситуацией. Мы дали разряд и продолжили делать массаж сердца. Когда реанимируешь человека, нужно действовать так быстро, как только возможно. Но врачи сборной Дании в основном имеют дело с другими травмами, поэтому им было трудно сразу определить, что у Эриксена остановилось сердце. Я понял это, когда увидел, что они пытаются достать его язык. Так жизни не спасают. Даже минимальное изменение положения головы может стать решающим. В такой ситуации самое важное — скорость. Дефибриллятор был применён через две-три минуты. Соответственно, у Эриксена были очень высокие шансы на выживание.



Кристиан открыл глаза и начал говорить со мной. Я спросил его на английском: «Ты вернулся?» Он ответил: «Да, я здесь». А потом добавил: «Вот дерьмо, мне только исполнилось 29 лет». Я сказал ему, что всё хорошо и что теперь он в безопасности. Эриксен сразу всё понял и положил руку на грудь», — цитирует Кляйнфельда The Guardian со ссылкой на Bild.