Шварц назвал сильные стороны Тюкавина, который продлил контракт с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление клубом контракта с нападающим Константином Тюкавиным.



«Тюкавин — важный для нас игрок. Скажу больше, особенно приятно, что он является воспитанником клубной академии. Я видел фотографии, когда Костя был совсем маленьким, и на всех них он в динамовской форме. Тюкавин — футболист основного состава и отвечает всем требованиям, которые мы предъявляем к игрокам.



Из его сильных качеств хочу отметить, что он здорово ведёт борьбу в штрафной соперника. Это физически достаточно крепкий игрок, который хорошо выбирает позицию. Плюс у него отличный завершающий удар. Сейчас, конечно, ещё стоит поработать над его оборонительными действиями, над физической формой, чтобы он стал ещё крепче. Если он добавит в этом, то от этого выиграет и он сам, и «Динамо». Я рад, что Костя подписал новый контракт, и уверен, что новые шаги в его развитии не заставят себя ждать», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».