Ассистенты Нагельсмана в «Лейпциге» перешли вслед за ним в «Баварию»

Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана в «Баварии» пополнили 40-летний Дино Топмеллер и 54-летний Ксавер Земброд, информирует официальный сайт мюнхенского клуба. Специалисты работали в одной команде с Нагельсманом в прошлом сезоне, когда он возглавлял «Лейпциг».

Отмечается, что Земброд и Топмеллер приступят к работе с футболистами «Баварии» уже на старте предсезонной подготовки.

Напомним, прошлый главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона-2020/2021. На его место назначен Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт сроком на пять лет. К исполнению обязанностей новоиспечённый наставник мюнхенцев приступит с 1 июля.

Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм».