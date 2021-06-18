Ассистенты Нагельсмана в «Лейпциге» перешли вслед за ним в «Баварию»
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Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана в «Баварии» пополнили 40-летний Дино Топмеллер и 54-летний Ксавер Земброд, информирует официальный сайт мюнхенского клуба. Специалисты работали в одной команде с Нагельсманом в прошлом сезоне, когда он возглавлял «Лейпциг».
Отмечается, что Земброд и Топмеллер приступят к работе с футболистами «Баварии» уже на старте предсезонной подготовки.
Напомним, прошлый главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона-2020/2021. На его место назначен Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт сроком на пять лет. К исполнению обязанностей новоиспечённый наставник мюнхенцев приступит с 1 июля.
Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм».
Новость по темеНагельсман прокомментировал переход в «Баварию»
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