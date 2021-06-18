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Кристиан Эриксен выписан из больницы

Кристиан Эриксен выписан из больницы
Никита Дарквеев
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Полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Датского футбольного союза.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось, а врачи посоветовали Кристиану установить специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции (а при необходимости кардиоверсии/дефибрилляции) и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.

Встреча Дании и Финляндии была возобновлена спустя два часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Во втором туре датчане проиграли сборной Бельгии со счётом 1:2.

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