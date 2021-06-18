Саутгейт — о жестах Роналду и Погба: деньги спонсоров помогают спорту функционировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о жестах португальского нападающего Криштиану Роналду и французского полузащитника Поля Погба. Ранее футболисты убрали спонсорские бутылки с колой во время пресс-конференций в рамках Евро-2020.
«В спорте есть много спонсоров, и влияние их денег на всех уровнях помогает спорту функционировать. Массовый спорт в нашей стране особенно требует больших инвестиций, и без некоторых из этих компаний очень трудно обеспечить вещи, которые нам нужны.
Конечно, мы заботимся о вопросах здоровья и ожирения в частности, но можно делать всё в умеренных количествах. Всё, что принимается умеренно, редко является проблемой. Я понимаю беспокойство людей и этих двух ребят (Роналду и Погба), но в этих вещах всегда есть и другая сторона», — цитирует Саутгейта ESPN.
- 18 июня 2021
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