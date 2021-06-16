Энди Маррей: надеюсь, Шотландия не проиграет Англии крупно
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Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей поделился ожиданиями от матча футбольных сборных Шотландии и Англии во втором туре чемпионата Европы. Встреча состоится 18 июня. На этой неделе Маррей выступает на турнире в Лондоне.
«Вероятно, я буду находиться в „пузыре“, так что придётся смотреть игру со своей командой, в которой одни англичане. Надеюсь, Шотландия не проиграет крупно, это было бы тяжело», — приводит слова Маррея Tennis 365.
В первом круге турнира в Лондоне Маррей победил француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:2. Следующим соперником Энди будет лидер посева итальянец Маттео Берреттини.
В первом туре группового этапа чемпионата Европы сборная Шотландии проиграла Чехии со счётом 0:2. Англия обыграла Хорватию (1:0).
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