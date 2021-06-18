Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Чехия

Хорватский полузащитник Лука Модрич признан лучшим игроком матча Евро Хорватия — Чехия, информирует официальный сайт УЕФА. Хавбек вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Хорватии и Чехии состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Счёт в матче на 36-й минуте открыла сборная Чехии. Гол забил Патрик Шик, реализовавший пенальти. Сборная Хорватии сравняла счёт на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Перишич. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

В группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, очная встреча которых состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.