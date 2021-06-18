Дмитрий Тарасов допустил, что перейдёт в ММА после завершения футбольной карьеры

Российский футболист Дмитрий Тарасов не исключает вероятность своего участия в боях ММА по завершении футбольной карьеры.

Общаюсь ли с Хабибом Нурмагомедовым? Он меня как-то позвал на свой турнир. Там мы пообщались. А чтобы позвонить и спросить: «Как дела?» — такого нет. Но мы уважительно друг к другу относимся. Если будет такое предложение сыграть с ним в футбол, то обязательно сыграем. Он любит этот вид спорта. Да ещё помнит многих футболистов, которых даже я не знаю.

Может ли Хабиб сыграть в профессиональном клубе? Если у человека есть мечта, то почему нет? Нужно идти к ней. Если мне сейчас предложат побиться, то есть много различных площадок, где я могу подготовиться и подраться. Но пока я хочу играть в футбол, а что дальше будет… Почему нет? Я люблю ММА, мне это нравится. Давайте я еще 2-3 года поиграю в футбол», — приводит слова Тарасова «Спорт-экспресс».