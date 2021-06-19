Саутгейт — о матче с Шотландией: если не собираешься выиграть, то важно не проиграть

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об итогах матча второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Шотландии (0:0).

«Это был неприятный вечер. Нужно отдать должное Шотландии. Если не собираешься выиграть матч, то важно не проиграть его. Нужно взглянуть на себя и играть лучше. Мы сделали недостаточно, чтобы выиграть сегодня вечером», — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

На протяжении всего матча Англия играла первым номером, но назвать существенным её преимущество было нельзя. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступив в большинстве игровых аспектов. Голов в матче забито не было.

Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе места в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.