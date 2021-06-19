20-летний хавбек Гилмор признан лучшим игроком матча Англия — Шотландия

Шотландский полузащитник «Челси» Билли Гилмор признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Евро-2020 Англия — Шотландия (0:0). 20-летний хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте.

Матч Англия — Шотландия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом.



На протяжении всего матча Англия играла первым номером, но назвать существенным её преимущество было нельзя. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступив в большинстве игровых аспектов. Голов в матче забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.



Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе места в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.