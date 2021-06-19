«Ливерпуль» следит за 21-летним нападающим сборной Швеции на Евро-2020

Селекционная служба «Ливерпуля» следит на проходящем чемпионате Европы – 2020 за восходящей звездой испанского «Реал Сосьедад» 21-летним нападающим сборной Швеции Александром Исаком, сообщает Football Espana со ссылкой на Daily Express.
Отмечается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в нём потенциал для замены 29-летнего бразильца Роберто Фирмино. Однако на фоне усиливающегося интереса к игроку «Реал Сосьедад» намерен уже в ближайшее время продлить контракт с форвардом на улучшенных условиях.
Напомним, что «Реал Сосьедад» выкупил Александра Исака у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года за € 6,5 млн, а сейчас его стоимость оценивается в € 40 млн. В минувшем сезоне чемпионате Испании он отметился 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами в 34 матчах.
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