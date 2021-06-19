На нападающего «Лацио» Корреа претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал»

Нападающий римского «Лацио» Хоакин Корреа может уйти в чемпионат Англии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Тоттенхэм» включился в борьбу с «Арсеналом» за аргентинца. Новый спортивный директор клуба Фабио Паратичи, работавший в «Ювентусе», был заинтересован в игроке в минувшем сезоне.

Римский клуб хочет выручить за 26-летнего футболиста в € 40-45 млн. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн. Контракт Корреа с клубом действует до 2024 года.

Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач. Футболист выступает за «Лацио» с 2018 года. Ранее он играл за испанскую «Севилью», итальянскую «Сампдорию» и аргентинский «Эстудиантес».