Форвардом «Айнтрахта» Силвой интересуются «МЮ», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Атлетико»

Португальским нападающим «Айнтрахта» Андре Силвой интересуются клубы из Англии и Испании. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, информацию по игроку запросили «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Атлетико». Игрок может покинуть немецкую команду уже этим летом.
В завершившемся сезоне Андре Силва провёл 34 матча в составе «Айнтрахта», забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 45 млн.
Силва начинал карьеру в «Порту», а в 2017 году его приобрёл «Милан». Сумма трансфера составила € 38 млн. Из итальянской команды он уходил в аренду в «Севилью», а в 2019 году перебрался в «Айнтрахт». В прошлом году клуб из Франкфурта выкупил его контракт.
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