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Дидье Дешам: главная цель сборной Франции — выйти в плей-офф Евро-2020 после двух матчей

Дидье Дешам: главная цель сборной Франции — выйти в плей-офф Евро-2020 после двух матчей
Диана Валавичюте
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Венгрии.

«Сборная Венгрии — боевитая и трудолюбивая команда с очень высокой организацией игры. Думаю, многое объясняет наличие у неё итальянского тренера. Она играет дома, так что жду такой же самоотверженной игры, как в матче с Португалией. Первый матч в группе важен, но он никогда не является решающим. Он задаёт контекст. Если мы победим, то выйдем в плей-офф после двух туров. Это наша главная цель, а там будем двигаться шаг за шагом», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Матч Венгрия — Франция состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь Евро-2020
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