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Португалия — Германия: где и во сколько смотреть прямой эфир матча Евро-2020

Португалия — Германия: прямой эфир матча Евро-2020 на Первом канале начнётся в 19:00
Диана Валавичюте
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Сегодня, 19 июня, состоится матч сборных Португалии и Германии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч сборных Венгрии и Франции можно на Первом канале, прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Франции.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь чемпионата Европы по футболу
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