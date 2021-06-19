Голкипер сборной Украины Бущан: мы ещё не сделали ничего такого, чтобы нами гордились

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан высказался о выступлениях национальной команды на Евро-2020.



«Спасибо за поддержку. Я делаю свою работу, стараюсь делать её качественно. Это ежедневный труд, есть поддержка от Луческу, тренера вратарей «Динамо». Провожу анализ, есть прогресс. Не хочется останавливаться. Мы все ждём матч с Австрией, будет очень интересная игра.



Мы ещё не сделали ничего такого, чтобы нами гордились. У нас часто бывает, что от любви до ненависти один шаг. Как мы проводим время? Иногда весело, иногда не очень. За забор отеля не можем выходить, смотрим сериалы, читаем книги. Мне льстит внимание ко мне. Но стараюсь не думать об этом. Когда меня вызвали в сборную впервые, думал что это шутка. Но когда приехал, то было не до шуток. Все начали готовиться к матчам», — приводит слова Бущана Football.ua.