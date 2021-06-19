Антон Заболотный: не наблюдаю за ситуацией в ЦСКА. Все мысли только о матче с Данией

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал, следит ли он за происходящим в стане армейцев.



«Как и говорил ранее, клубные проблемы остались за пределами сборной. Самое главное — концентрация на предстоящий матч с Данией. Никаким образом не наблюдаю за ситуацией в клубе. Все мысли только о матче с Данией», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.



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