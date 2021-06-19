Два игрока «Зенита-2» пройдут просмотр в «Сочи»

Игроки «Зенита-2» Сергей Чибисов и Даниил Шамкин отправятся на просмотр в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. После просмотра будет принято решение по будущему игроков в сочинском клубе.

21-летний Чибисов в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах ПФЛ и получил пять жёлтых карточек. 18-летний Шамкин сыграл в 9 матчах ПФЛ, забил один гол и получил две жёлтые карточки.

Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Помимо «Сочи» в Лигу конференций вышел «Рубин». Новый сезон в Российской Премьер-Лиге начнётся 23 июля, а завершится 21 мая.