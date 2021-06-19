Червиченко: игру с Данией должен начинать Соболев. Он может создать момент, а Дзюба что?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания поделился мнением о нападающих российской команды.

«Будем надеяться, что получится сыграть вничью. После матча Дания — Бельгия стало ещё грустнее. И так было не очень радостно от предстоящего матча, а после того, как датчане сыграли первый тайм с бельгийцами, грусть полностью обуяла. Проблема в том, что кроме вратарской позиции мы везде слабее.



Критику Головина со стороны Дмитрия Черышева можно оправдать ревностью и желанием нивелировать неудачное выступление сына. Я думаю, Головин перешёл на другой уровень, ему не с кем отыгрываться в этой команде. Он ждёт, что кто-то будет врываться в свободные зоны, как это происходит в «Монако» и в других серьезных клубах, а у нас все стоят и ждут передачи в ногу. Всё происходит медленно и нерасторопно, поэтому тут дело не в Головине, а в тех, кто не поддерживает его устремления.



Мне кажется, что игру с Данией должен начать Соболев. Он и поострее, и злее, чем Дзюба. Александр своим настроем должен завести партнеров, у него больше желания, нежели у Артёма. Соболев может сразу создать момент, ускориться. А Дзюба что? Он хорош в подыгрыше, может неожиданно момент использовать, но он их не создаёт. Я не помню ни одного удара от него, когда с ним играют персонально. С Данией надо начинать в обороняющемся составе, но с потенциальным атакующим выбросом. Если мы с ними будем играть на встречных курсах, то датчане нам точно напихают.



Надо спрашивать у Черчесова, как ему приснилось, что Баринов должен играть центральным защитником. Если Марио поправился, то он должен играть с Дивеевым, Джикией. А про левого защитника пусть думает Черчесов, он же гениальный тренер», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.