Адиев: Дзюба должен выходить против Дании в основе. Многое будет зависеть от него

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями матча сборной России с национальной командой Дании на Евро-2020.



«Нас ждёт очень сложный матч против Дании. Он действительно решающий. Нам нельзя играть от обороны. Датчане очень впечатлили против Бельгии, поэтому нельзя прижиматься к своим воротам. Свой гол наш соперник забьёт. Наша команда должна выбрать, если не слишком агрессивный план, то сыграть в сбалансированный футбол. Нужно оказывать на них давление, но при этом Дания играет вперёд, играет агрессивно. Нашей сборной по силам это использовать.



На Дзюбу оказывается давление, потому что он не забивает. Но если он в сборной, то должен выходить с первых минут. Против Дании тоже. Потому что в этой игре будет много моментов, в которых многое будет зависеть от него. Даже не забивая голы, он эффективно помогает команде. Артём качественно цепляется за длинные мячи. При этом он ещё и хорошо играет внизу.



Мы все оцениваем Головина, как одного из главных игроков. Он наш самый востребованный легионер. Всегда ждём чего-то большего. С финнами он играл ниже Миранчука, поэтому было меньше атакующих действий. Но класс при нём, наличие его на поле сильно повышает наш атакующий потенциал. Как и наличие Миранчука. Размещение их на поле одновременно — приятная головная боль Черчесова. Но когда они на поле, мы всегда можем рассчитывать, что ребята могут делать разницу», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.