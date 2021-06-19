Колосков: пока лучший игрок сборной на Евро — Джикия. А Головин ещё не гений

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании.



«Верю в то, что сборная сыграет достойно. Сыграть достойно, значит добиться результата, так что ждём понедельника.



Головин играет на уровне своих возможностей. Ничего сверхъестественного он не показывает. Он пока ещё не гений-футболист. Он старается и показывает движение в каждом матче. На мой взгляд, лучший игрок сборной за этот отрезок – это Джикия.



Менять Дзюбу на Соболева не в моей компетенции. Как тренер решит, с этим я и соглашусь.



Оборонительную линию менять не надо. Так как Фернандес не сможет сыграть, то пусть играет Караваев вместо него. А остальные как играли с Финляндией, пусть так и играют с Данией», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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