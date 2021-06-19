Сорокин объяснил, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у Джикии после матча с финнами

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, почему нападающий Артём Дзюба забрал капитанскую повязку у защитника Георгия Джикии после матча второго тура группового этапа Евро-2020 Россия — Финляндия (1:0).



«У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детьми с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артём забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребёнку. Мне странно, что на него накинулись. Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артём не виноват, всё было в рамках очень красивой гуманистической программы», — цитирует Сорокина сайт «Матч ТВ».

Последний матч группового этапа Евро-2020 сборная России проведёт с Данией 21 июня. Начало — в 22:00 мск.