Сорокин объяснил, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у Джикии после матча с финнами

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, почему нападающий Артём Дзюба забрал капитанскую повязку у защитника Георгия Джикии после матча второго тура группового этапа Евро-2020 Россия — Финляндия (1:0).
«У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детьми с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артём забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребёнку. Мне странно, что на него накинулись. Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артём не виноват, всё было в рамках очень красивой гуманистической программы», — цитирует Сорокина сайт «Матч ТВ».
Последний матч группового этапа Евро-2020 сборная России проведёт с Данией 21 июня. Начало — в 22:00 мск.
- 19 июня 2021
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:22
-
18:17
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:41
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:00
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:17
-
16:15
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:28
-
15:22
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:13
-
14:12