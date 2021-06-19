Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тысячи венгерских болельщиков прошли с баннером против преклонения колена на Евро-2020

Тысячи венгерских болельщиков прошли с баннером против преклонения колена на Евро-2020
Никита Дарквеев
Комментарии

Болельщики сборной Венгрии перед матчем второго тура группового этапа Евро-2020 с Францией (1:1) показали баннер против преклонения колена и акции BLM. Тысячи венгров пронесли баннер по улицам Будапешта. В руках у болельщиков было зачёркнутое изображение человека, который преклонил колено.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Mirror Football.

В матче Венгрия — Франция голы забили венгерский защитник Аттила Фиола и французский нападающий Антуан Гризманн. Стоит отметить, что французы пока ни разу не обыгрывали венгров на чемпионатах Европы.

Вчера, 18 июня, на мачте Англия — Шотландия перед стартовым свистком футболисты команд преклонили колено в поддержку популярной акции BLM. На трибунах был слышен свист, а сотрудники стадиона сделали громче музыку, чтобы его заглушить.

Новость по теме
Футболисты Англии и Шотландии преклонили колено. На трибунах был слышен свист
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021