Тысячи венгерских болельщиков прошли с баннером против преклонения колена на Евро-2020

Болельщики сборной Венгрии перед матчем второго тура группового этапа Евро-2020 с Францией (1:1) показали баннер против преклонения колена и акции BLM. Тысячи венгров пронесли баннер по улицам Будапешта. В руках у болельщиков было зачёркнутое изображение человека, который преклонил колено.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Mirror Football.

В матче Венгрия — Франция голы забили венгерский защитник Аттила Фиола и французский нападающий Антуан Гризманн. Стоит отметить, что французы пока ни разу не обыгрывали венгров на чемпионатах Европы.

Вчера, 18 июня, на мачте Англия — Шотландия перед стартовым свистком футболисты команд преклонили колено в поддержку популярной акции BLM. На трибунах был слышен свист, а сотрудники стадиона сделали громче музыку, чтобы его заглушить.