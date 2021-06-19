Тысячи венгерских болельщиков прошли с баннером против преклонения колена на Евро-2020

Болельщики сборной Венгрии перед матчем второго тура группового этапа Евро-2020 с Францией (1:1) показали баннер против преклонения колена и акции BLM. Тысячи венгров пронесли баннер по улицам Будапешта. В руках у болельщиков было зачёркнутое изображение человека, который преклонил колено.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Mirror Football.
В матче Венгрия — Франция голы забили венгерский защитник Аттила Фиола и французский нападающий Антуан Гризманн. Стоит отметить, что французы пока ни разу не обыгрывали венгров на чемпионатах Европы.
Вчера, 18 июня, на мачте Англия — Шотландия перед стартовым свистком футболисты команд преклонили колено в поддержку популярной акции BLM. На трибунах был слышен свист, а сотрудники стадиона сделали громче музыку, чтобы его заглушить.
- 19 июня 2021
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