Шотландские болельщики оставили горы мусора на улицах Лондона после матча с Англией

Болельщики сборной Шотландии устроили настоящий погром на улицах Лондона во время матча второго тура группового этапа Евро-2020 с Англией (0:0). Гости оставили после себя горы мусора.
На протяжении всего матча Англия играла первым номером, но назвать существенным её преимущество было нельзя. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступив в большинстве игровых аспектов. Голов в матче забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.
Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе место в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.
- 19 июня 2021
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